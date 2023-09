Garage-atelier de la DIRMed (démarche BdM) CEI DirMED Saint-Bonnet-en-Champsaur, 6 octobre 2023, Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Garage-atelier de la DIRMed (démarche BdM) Vendredi 6 octobre, 14h00 CEI DirMED Sur inscription dans la limite des places disponibles auprès de Philippe Rainaut

Pour répondre aux enjeux de développement durable du cahier des charges, le bâtiment optimise une architecture bioclimatique afin de maintenir le hors gel grâce à l’énergie solaire passive, disposer d’un éclairage naturel et d’une façade principale sud abritée , utilise le bois en charpente, murs, et bardages (mélèze du Queyras), et récupère les eaux de pluie pour le lavage des camions de salage hivernal. Ce bâtiment répond à la démarche Bdm (Bâtiments Durables Méditerranéens) et a reçu le trophée de bronze.

CEI DirMED 8 avenue des Esclots, 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 07 83 32 54 07

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T15:00:00+02:00

Philippe Rainaut Architecte