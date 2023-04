Le Grand rendez-vous de l’innovation sociale 2023 Cégep Rivière-du-Loup, 18 mai 2023, Rivière-du-Loup.

Le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) est fier d’annoncer le Grand Rendez-vous de l’innovation sociale qui se tiendra le 18 et 19 mai prochain à Rivière-du-Loup.

Lors du Grand rendez-vous, on veut S’INSPIRER, COCRÉER et PROPULSER l’innovation sociale!

Durant ces deux jours, nous voulons partager et avancer nos réflexions sur 4 grands thèmes choisis comme prioritaires:

1. L’évaluation en innovation sociale

2. La participation de nos acteurs

3. La mise à l’échelle

4. La recherche et l’enseignement supérieur

Conférences, ateliers et des espaces de réseautage réuniront les grands acteurs des différents milieux de l’écosystème en innovation sociale dans le but de partager, s’enrichir et s’outiller.

Détails de l’évènement

Journée offerte en français uniquement

Horaire 18 mai: 9h00 à 15h30 au Cégep de Rivière-du-Loup

Horaire 19 mai: 9h00 à 15h30 à l’Auberge de la Pointe

Veuillez noter que le tarif inclut l’accès à toutes les activités, les repas du midi, les collation pause-santé sur les deux jours ainsi qu’un accès au cocktail de réseautage 5@7 offert à tous, le jeudi 18 mai à l’Auberge de la Pointe.

Exclus du tarif : le déplacement, l’hébergement, le déjeuner et souper

Hébergement

À l’occasion du Grand rendez-vous de l’innovation sociale, nous avons obtenu des tarifs préférentiels et un bloc limité de chambres réservées pour vous à l’Auberge de la Pointe la nuit du 18 mai 2023.

Plus de détails sur le site d’inscription.

Au plaisir de vous voir au Grand rendez-vous!!

Équipe du RQIS!

Cégep Rivière-du-Loup 80 Rue Frontenac, Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup G5R 3B7 Rivière-du-Loup (MRC) Québec

