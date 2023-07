Stage Orchestre Céfrim et Déclic Le Moule, 1 juillet 2023, Le Moule.

Stage Orchestre 1 – 29 juillet Céfrim et Déclic Inscrits au Céfrim ou Déclic à partir de 10€. Autres à partir de 20€ selon la formule choisie. prévoir 1 flûte à bec ou instrument personnel. Achat d’anche pour clarinette ou saxophone au Céfrim. Facultatif achat d’un Livret de partition selon le niveau.

Stage d’initiation instrumentale et à la pratique collective au Céfrim.

Stage se déroulant de 9h à 11h, deux à trois fois par semaine selon l’instrument, au mois de juillet 2023.

L’enfant est invité à venir avec son instrument.

Les instruments suivants : saxophone, clarinette, trompette, trombone, ka sont mis à disposition des enfants à CEFRIM.

Pour l’activité Jéka, une flûte à bec est demandée.

Céfrim et Déclic 32 et 23, rue Achille René Boisneuf 97160 Le Moule Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe 0590237450 [{« type »: « phone », « value »: « 0590237450 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690348870 »}] Céfrim, école de musique et danse (Centre d’Eveil de Formation de Rencontres et d’Information pour la Musique), Initiation à la culture Guadeloupéenne Gwoka. Centre de Formation Professionnelle Gwoka.

Déclic, centre de loisirs, périscolaire. Locaux situés en centre ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

2023-07-29T15:00:00+02:00 – 2023-07-29T17:30:00+02:00

@Image par Christoph Schütz de Pixabay