Journée Porte Ouverte 2022 (Venez nous rencontrer !) CEFIM Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Journée Porte Ouverte 2022 (Venez nous rencontrer !) CEFIM, 3 décembre 2022, Tours. Journée Porte Ouverte 2022 (Venez nous rencontrer !) Samedi 3 décembre, 10h00 CEFIM

Entrée libre sur inscription

Vous faites quoi ces prochaines années ? Les métiers du numérique, c’est plus de 190 000 emplois vacants d’ici 2030. CEFIM 32 av marcel dassault Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire DÉCOUVRE L’ÉCOLE, LES FORMATEUR·TRICE·S

ET NOS ÉTUDIANT·E·S ! Nous parlerons des métiers, des opportunités, des formations et des financements et bien sûr de l’apprentissage, un format qui a déjà fait ses preuves chez nos (ancien·ne·s) étudiant·e·s Vous aurez en plus l’occasion d’en croiser quelque un·e·s. C’est donc le bon moment pour venir et pour poser toutes vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu CEFIM Adresse 32 av marcel dassault Ville Tours lieuville CEFIM Tours Departement Indre-et-Loire

CEFIM Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Journée Porte Ouverte 2022 (Venez nous rencontrer !) CEFIM 2022-12-03 was last modified: by Journée Porte Ouverte 2022 (Venez nous rencontrer !) CEFIM CEFIM 3 décembre 2022 CEFIM Tours Tours

Tours Indre-et-Loire