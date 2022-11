Formation Data Analyst CEFIM – L’école du web et des réseaux Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Formation Data Analyst CEFIM – L’école du web et des réseaux, 13 décembre 2022, Tours. Formation Data Analyst Mardi 13 décembre, 10h00 CEFIM – L’école du web et des réseaux Présentation de la formation Data Analyst CEFIM – L’école du web et des réseaux 32 avenue Marcel Dassault 37200 Tours Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.cefim.eu/formations/formation-data-analyst-alternance »}, {« link »: « https://www.cefim.eu/formations/formation-data-analyst/ »}]

0247402680 http://www.cefim.eu Présentation de la formation Data Analyst : Session du 6 février 2023 au en formation en alternance

Session du 24 avril 2023 au 16 janvier 2024 en formation continue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T10:00:00+01:00

2022-12-13T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu CEFIM - L'école du web et des réseaux Adresse 32 avenue Marcel Dassault 37200 Tours Ville Tours lieuville CEFIM - L'école du web et des réseaux Tours Departement Indre-et-Loire

CEFIM - L'école du web et des réseaux Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Formation Data Analyst CEFIM – L’école du web et des réseaux 2022-12-13 was last modified: by Formation Data Analyst CEFIM – L’école du web et des réseaux CEFIM - L'école du web et des réseaux 13 décembre 2022 CEFIM - L'école du web et des réseaux Tours Tours

Tours Indre-et-Loire