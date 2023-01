Meet up No-Code Tours Loire Valley CEFIM – Campus de Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Meet up No-Code Tours Loire Valley CEFIM – Campus de Tours, 1 février 2023, Tours. Meet up No-Code Tours Loire Valley Mercredi 1 février, 18h00 CEFIM – Campus de Tours No-Code around a beer – Présentaion de Ksaar CEFIM – Campus de Tours 32, avenue Marcel Dassault 37200 Tours Les Deux Lions Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ce meet up No-Code réunit les entreprises, indépendant.e.s, entrepreneur.e.s, étudiant.e.s et spécialistes du numérique ou du marketing ayant en commun un intérêt pour les technologies No-Code. Le No-Code permet à des créateurs de contenus digitaux (site web, applis mobiles, outils métiers, jeux vidéos, AR/VR, etc.) de développer leurs solutions, sans écrire une ligne de code, grâce à des plateformes de développement visuel.

Il permet également d’améliorer les processus (ops) des entreprises en créant rapidement, des outils métiers et de gagner un maximum de temps, grâce à des workflows automatisés.

Nous assisterons à une présentation de l’outil français de création Ksaar, outil No-Code déployé dans de grands comptes comme Enedis, le Groupe Banque Populaire, l’Armée de Terre… et des scale-ups comme Qobuz et Ornikar. Ce sera également l’occasion de partager un moment convivial, de rencontres et d’échanges autour du No-Code.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T18:00:00+01:00

2023-02-01T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu CEFIM - Campus de Tours Adresse 32, avenue Marcel Dassault 37200 Tours Les Deux Lions Ville Tours lieuville CEFIM - Campus de Tours Tours Departement Indre-et-Loire

CEFIM - Campus de Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Meet up No-Code Tours Loire Valley CEFIM – Campus de Tours 2023-02-01 was last modified: by Meet up No-Code Tours Loire Valley CEFIM – Campus de Tours CEFIM - Campus de Tours 1 février 2023 CEFIM - Campus de Tours Tours Tours

Tours Indre-et-Loire