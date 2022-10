Hacktoberfest Tours 2022 CEFIM – Campus de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Hacktoberfest Tours 2022 Mercredi 19 octobre, 19h00 CEFIM – Campus de Tours

L’Hacktoberfest est une célébration d’un mois des logiciels open source. CEFIM – Campus de Tours 32, avenue Marcel Dassault 37200 Tours Les Deux Lions Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « https://hacktoberfest.com/ »}] 5ème édition de l’Hacktoberfest Tours Nouvelle édition de l’Hacktoberfest, propulsée par DigitalOcean et en partenariat avec « appwrite » et « docker », est une célébration d’un mois des logiciels open source. Au cours des 9 dernières années, des milliers de personnes, codeurs ou non, ont participé à l’Hacktoberfest pour soutenir les projets qu’ils utilisent et aiment, apprendre et pratiquer des compétences qui amélioreront leur carrière, et rencontrer de nouvelles personnes qui aiment l’Open Source autant qu’eux. Contribuer à l’Open Source n’est pas réservé aux techniciens qui veulent écrire du code. Il existe de nombreuses possibilités d’utiliser vos compétences professionnelles pour soutenir des projets Open Source. Cette année, nous nous efforçons d’encourager les contributions qui nécessitent une certaine expérience technique, voir aucune. Quelle que soit votre expérience, vous pouvez participer à l’Hacktoberfest. Toutes les infos sur cet événement sur https://hacktoberfest.com/. Nous invitons toutes les communautés tech ou non de la région à nous rejoindre pour ce moment d’échange et de contribution à tous ses projets Open Source que nous utilisons au quotidien. *** Déroulement de la soirée : Introduction à la contribution Open Source

Contribute time (n’oubliez pas votre matériel)

Pizzas offertes par notre sponsor: n’hésitez pas à nous contacter si votre entreprise souhaite sponsoriser cet événement *** Nos sponsors pour la soirée : CEFIM, Cat-Amania, JetBrains, Editions Eyrolles

2022-10-19T19:00:00+02:00

2022-10-19T23:00:00+02:00 Hacktoberfest 2022

