Webinaire Cefiac Formation en Île de France Jeudi 24 novembre, 10h30 Cefiac Formation Présentation de nos formations diplômantes de Bac+2 à Bac+3/4 Cefiac Formation 31 avenue du 8 mai 1945, 95200 sarcelles Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France Un projet ? une reconversion ? une volonté de monter en compétences ? Cefiac Formation est une école du numérique spécialisée dans l'informatique.

Nous délivrons des titres reconnus par l’Etat de niveau Bac +2 à niveau Bac +3/4.

Nos experts ont réussi à intégrer plus de 50.000 apprenants dans le domaine professionnel de leur choix. Venez découvrir, durant ce webinaire, nos formations labellisées GEN accessibles sans diplômes. Seules votre passion et vos compétences seront nécessaires pour intégrer une de nos formations. Pour en savoir plus n’hesitez pas à vous rendre sur notre site https://cefiac.fr/ A très vite ;)

