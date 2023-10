Portage de documents à domicile Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux 52220 Catégories d’Évènement: 52220

Portage de documents à domicile 16 novembre et 14 décembre Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux Sur rdv. Service gratuit Vous aimez lire, écouter de la musique ou regarder des films. Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à la médiathèque, le service de portage à domicile est fait pour vous. Contactez-nous au 03 25 07 64 34 en nous communiquant vos goûts. Nous vous apporterons une sélection de documents.

2023-11-16T14:00:00+01:00 – 2023-11-16T14:30:00+01:00

