Portage de documents à domicile 12 janvier et 9 février 2023 Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux

Sur rdv. Service gratuit

La médiathèque vient chez vous ! Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux 52220 Ceffonds 52220 52220 Haute-Marne Grand Est Vous aimez lire, écouter de la musique ou regarder des films. Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à la médiathèque, le service de portage à domicile est fait pour vous. Contactez-nous au 03 25 07 64 34 en nous communiquant vos goûts. Nous vous apporterons une sélection de documents.

2023-01-12T13:30:00+01:00

2023-02-09T15:00:00+01:00

