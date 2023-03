Le Mot d’Or de la francophonie 2023 CEF de Beyrouth Bachoura Catégorie d’Évènement: Bachoura

Le Mot d’Or de la francophonie 2023 CEF de Beyrouth, 21 mars 2023, Bachoura. Le Mot d’Or de la francophonie 2023 Mardi 21 mars, 14h00 CEF de Beyrouth étudiants libanais Le Mot d’Or promeut le français des affaires et la volonté des candidats à entreprendre en français. Ce concours a été créé en 1988 par l’association « Actions pour Promouvoir le Français des Affaires » (APFA) pour inciter les étudiants et les jeunes professionnels à utiliser le français dans le langage des affaires, et à faire connaître les mots nouveaux rendus nécessaires par l’évolution des techniques. CEF de Beyrouth BDD 1280 Bachoura 2052 6703 Bachoura Gouvernorat de Beyrouth [{« type »: « link », « value »: « https://www.auf.org/moyen-orient-2/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-le-mot-dor-de-la-francophonie-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

