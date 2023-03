Rencontres littéraires avec les auteurs du Goncourt CEF de Beyrouth Bachoura Catégorie d’Évènement: Bachoura

Rencontres littéraires avec les auteurs du Goncourt CEF de Beyrouth, 18 mars 2023, Bachoura. Rencontres littéraires avec les auteurs du Goncourt 18 – 29 mars CEF de Beyrouth Entrée libre À l’occasion du mois de la Francophonie, et dans la continuité du prix littéraire « Choix Goncourt de l’Orient », un programme de rencontres et de webinaires littéraires avec des auteurs de la sélection Goncourt 2022 est organisé par l’AUF Moyen-Orient en partenariat avec l’Académie Goncourt : Le 18 mars : à l’Institut français d’Égypte à Alexandrie, rencontre avec Nathan Devers, Choix Goncourt de l’Orient 2022 pour son roman « Les liens artificiels » (deuxième sélection Prix Goncourt) ;

Le 20 mars : à l’Université Française d’Égypte au Caire, rencontre avec Nathan Devers, Choix Goncourt de l’Orient 2022 pour son roman « Les liens artificiels » (deuxième sélection Prix Goncourt) ;

Le 22 mars à 12h00 : rencontre en ligne avec Brigitte Giraud, lauréate du prix Goncourt 2022 ;

Le 28 mars à 11h30 : au CEF de Beyrouth, rencontre avec Sabyl Ghoussoub, autour de son roman « Beyrouth-Sur-Seine », en partenariat avec l’Institut français du Liban ;

Le 29 mars à 10h30 : à l’Université Libanaise à Tripoli (Faculté des Lettres et des Sciences humaines), rencontre avec Sabyl Ghoussoub, autour de son roman « Beyrouth-Sur-Seine », en partenariat avec l’Institut français du Liban . Les étudiants du Liban, de l’Égypte et du Moyen-Orient ainsi que le grand public auront l’occasion d’échanger avec les auteurs sur leurs ouvrages pour mieux découvrir la littérature francophone contemporaine et les parcours des écrivains. CEF de Beyrouth BDD 1280 Bachoura 2052 6703 Bachoura Gouvernorat de Beyrouth [{« type »: « link », « value »: « https://www.auf.org/moyen-orient-2/nouvelles/agenda/rencontres-litteraires-avec-les-auteurs-du-goncourt/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:00:00+01:00

2023-03-29T09:30:00+02:00 – 2023-03-29T10:30:00+02:00 ©AUF

Détails Catégorie d’Évènement: Bachoura Autres Lieu CEF de Beyrouth Adresse BDD 1280 Ville Bachoura Lieu Ville CEF de Beyrouth Bachoura

CEF de Beyrouth Bachoura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bachoura/

Rencontres littéraires avec les auteurs du Goncourt CEF de Beyrouth 2023-03-18 was last modified: by Rencontres littéraires avec les auteurs du Goncourt CEF de Beyrouth CEF de Beyrouth 18 mars 2023 Bachoura CEF de Beyrouth Bachoura

Bachoura