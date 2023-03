Table ronde « Le français, langue de l’emploi ? » CEF de Beyrouth Bachoura Catégorie d’Évènement: Bachoura

Table ronde « Le français, langue de l’emploi ? » CEF de Beyrouth, 15 mars 2023, Bachoura. Table ronde « Le français, langue de l’emploi ? » Mercredi 15 mars, 16h00 CEF de Beyrouth Entrée libre. Inscription conseillée. L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Moyen-Orient organise une table ronde à l’occasion du mois de la francophonie, qui se tiendra le 15 mars 2023 de 16h00 à 17h30 sur le thème : « Le français, langue de l’emploi ? ».

Intervenants :

Adrien BÉCHONNET, Directeur général & Country Chair, TotalEnergies Liban,

Joe DAKKAK, Directeur général, Merit Invest SAL, Groupe CMA-CGM,

Hadi NASSIF, Directeur général, Saint-Gobain Méditerranée de l’Est et Moyen-Orient,

Marie-Hélène HERY, Directrice, CCI France Liban MEREF. Animation :

