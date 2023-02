Hackathon: Intelligence Artificielle et son impact sur la société CEF de Beyrouth Bachoura Catégorie d’Évènement: Bachoura

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 CEF de Beyrouth BDD 1280 Bachoura Bachoura 2052 6703 Gouvernorat de Beyrouth L’AUF Moyen-Orient organise un Hackathon régional sur la thématique de l’Intelligence Artificielle en partenariat avec le ministère des Télécommunications et des Technologies de l’Information (Égypte) le samedi 18 mars 2023 de 9h00 à 18h00. Ce hackathon sera organisé à Djibouti, en Égypte (Alexandrie et Le Caire), et au Liban (Beyrouth et Tripoli).

Des étudiants issus des universités membres de l’AUF à Djibouti, en Égypte et au Liban, travailleront en équipe pendant 9 heures d’affilée dans le but de créer des projets innovants qui explorent les possibilités offertes par l’IA et qui répondent aux besoins sociaux dans la région.

