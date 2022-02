Cédrine Lixon La Place des Canailles (Les Dock Village), 9 février 2022, Marseille.

Cédrine Lixon

La Place des Canailles (Les Dock Village), le mercredi 9 février à 19:30

Cédrine Lixon est une artiste libre, qui a créé son propre univers entre mer, énergie et Rock. Elle est multidisciplinaire car non seulement elle pratique le chant et les percussions mais aussi la peinture, le dessin, la sculpture sur verre et l’écriture. Entrée Libre Restauration sur place : Bières artisanales, bar à cocktail, planches de Charcu’t et de fromage, tapas et tartinables Entre potes, en couple, en famille ou solo venez profitez d’un moment convivial à La Place Des Canailles. Pensez à réserver → [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com)

Entrée libre

♫POP ROCK♫

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



