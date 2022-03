Cedric Schaerer Trio / gva / jazz Urgence Disk Records, 25 mai 2022, Genève.

Cedric Schaerer Trio / gva / jazz

Urgence Disk Records, le mercredi 25 mai à 18:30

Le trio de Cedric Schaerer est une immersion dans la sincérité, la générosité et la pulsation organique. Entouré de deux jeunes musiciens pleins d’énergie, Cédric Schaerer a formé ce trio à l’occasion d’une carte blanche donnée par l’AMR en novembre 2019. Une musique écrite sur mesure, pleine d’amour et de fougue et qui dégage une maturité juvénile pleine de contraste. Le trio propose un univers coloré, teinté d’un certain romantisme passionné qui groove, qui touche et qui transporte dans des contrées pleines de soleil et de biodiversité ! Extrait: [https://www.youtube.com/watch?v=U-zh0eHy-Ig](https://www.youtube.com/watch?v=U-zh0eHy-Ig) Cédric Schaerer, piano, composition Benoît Gautier, contrebasse Nathan Triquet, batterie [https://www.facebook.com/events/687026215825574/](https://www.facebook.com/events/687026215825574/) [https://www.youtube.com/watch?v=VTOfJ-Xi5nk](https://www.youtube.com/watch?v=VTOfJ-Xi5nk) [https://www.youtube.com/watch?v=YYMEzWiQ7Lw](https://www.youtube.com/watch?v=YYMEzWiQ7Lw) [https://www.youtube.com/watch?v=-Z4UxtlDdVQ](https://www.youtube.com/watch?v=-Z4UxtlDdVQ)

prix libre pour les artistes

Le trio de Cedric Schaerer est une immersion dans la sincérité, la générosité et la pulsation organique. Entouré de deux jeunes musiciens pleins d’énergie

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T18:30:00 2022-05-25T19:30:00