CEDRIC SCHAERER TRIO Alhambra, 18 septembre 2021, Genève.

CEDRIC SCHAERER TRIO

Alhambra, le samedi 18 septembre à 20:00

Le trio de Cedric Schaerer est une immersion dans la sincérité, la générosité et la pulsation organique. Entouré de deux jeunes musiciens pleins d’énergie, Cédric Schaerer a formé ce trio à l’occasion d’une carte blanche donnée par l’AMR en novembre 2019. Une musique écrite sur mesure, pleine d’amour et de fougue et qui dégage une maturité juvénile pleine de contraste. Le trio propose un univers coloré, teinté d’un certain romantisme passionné qui groove, qui touche et qui transporte dans des contrées pleines de soleil et de biodiversité ! Extrait: [https://www.youtube.com/watch?v=U-zh0eHy-Ig](https://www.youtube.com/watch?v=U-zh0eHy-Ig) Cédric Schaerer, piano, composition Benoît Gautier, contrebasse Nathan Triquet, batterie

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:00:00