Cédric Noël raconte Médiathèque Loudun, samedi 10 février 2024.

Samedi 10 février pour les p’tites pousses Quand l’hiver est froid, il faut un bon gilet pour se réchauffer, une bonne crêpe pour se régaler, et l’on obtient au moins 2 bonnes histoires à écouter ! Cédric Noël raconte pour les tout-petits des histoires toutes douces et musicales.

Jusqu’à 3 ans Réservation conseillée

Samedi 24 février à partir de 4 ans Invité à plusieurs reprises par la médiathèque, Cédric Noël, conteur et musicien, proposera deux séances d’histoires de sa création. A ne surtout pas manquer !

Réservation conseillée EUR.

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

