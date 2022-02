Cédric Loosli Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher

Cédric Loosli Argent-sur-Sauldre, 24 février 2022, Argent-sur-Sauldre. Cédric Loosli Argent-sur-Sauldre

2022-02-24 14:30:00 – 2022-02-24

Argent-sur-Sauldre Cher Argent-sur-Sauldre Un gage inestimable pour les résidents de l’EHPAD. Un vrai partage intergénérationnel ! Sa personnalité, sa culture musicale, sa connaissance du territoire, les musiques et instruments traditionnels sont variés et incroyables. +33 2 48 81 51 40 Un gage inestimable pour les résidents de l’EHPAD. Un vrai partage intergénérationnel ! CDC Sauldre et Sologne

Argent-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Argent-sur-Sauldre Adresse Ville Argent-sur-Sauldre lieuville Argent-sur-Sauldre Departement Cher

Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argent-sur-sauldre/

Cédric Loosli Argent-sur-Sauldre 2022-02-24 was last modified: by Cédric Loosli Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre 24 février 2022 Argent-sur-Sauldre cher

Argent-sur-Sauldre Cher