Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Cédric Cizaire dans Ex Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Cédric Cizaire dans Ex Nice, 28 novembre 2021, Nice. Cédric Cizaire dans Ex Théâtre de la Comédie de Nice 12 rue Auguste Gal Nice

2021-11-28 – 2021-11-28 Théâtre de la Comédie de Nice 12 rue Auguste Gal

Nice Alpes-Maritimes EUR 19 Vous l’aimiez dans Touche Pas à Mon Poste? Vous l’adorerez sur scène! Vous ne l’aimiez pas dans TPMP? theatre@comediedenice.com +33 4 93 56 99 74 https://comediedenice.qidoon.com/events Théâtre de la Comédie de Nice 12 rue Auguste Gal Nice

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre de la Comédie de Nice 12 rue Auguste Gal Ville Nice lieuville Théâtre de la Comédie de Nice 12 rue Auguste Gal Nice