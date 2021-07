Cédric B. Mama Shelter, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Marseille.

Cédric B.

Mama Shelter, le jeudi 15 juillet à 19:00

Avec un répertoire éclectique et revisité des meilleurs titres du funk et de la soul, Cédric B. appelle l’esprit festif en commençant son concert par les tubes les plus chauds. De Stevie Wonder à James Brown, de Michael Jackson à Prince et Sting, et de Serge Gainsbourg à Henri Salvador, le ton est donné et on découvre ici et là des compositions à l’énergie funk où toutes les influences de la world, de la soul music et de la pop se font sentir.

Entrée libre

Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



