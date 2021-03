Montélimar Montélimar Montélimar CÉDILLE TOUR – Étape 5 MONTÉLIMAR Montélimar Montélimar Catégorie d’évènement: Montélimar

Montélimar, le vendredi 11 juin à 10:00

**Cédille vous propose de (re)découvrir les tiers-lieux montiliens !**

Un parcours pour visiter les lieux, échanger et poser toutes vos questions

Deux visites et des présentations d’autres espaces de travail partagé pour dresser un panorama des acteurs de Valence avec :

– 10h à LaboM, 7 Place Léopold Blanc

– 11h à Convergences26, 2 Place Léopold Blanc **Une tournée à travers la Drôme**

Tous les mois, Cédille vous invite à visiter les tiers-lieux d’un bassin de vie pour découvrir leurs activités foisonnantes et leurs multiples projets locaux. Port du masque obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T10:00:00 2021-06-11T13:00:00

