Saint-Jean-en-Royans Royans Saint-Jean-en-Royans CÉDILLE TOUR – Étape 4 LE ROYANS Royans Saint-Jean-en-Royans Catégorie d’évènement: Saint-Jean-en-Royans

CÉDILLE TOUR – Étape 4 LE ROYANS Royans, 28 mai 2021-28 mai 2021, Saint-Jean-en-Royans. CÉDILLE TOUR – Étape 4 LE ROYANS

Royans, le vendredi 28 mai à 09:30

Cédille vous propose de (re)découvrir les tiers-lieux du Royans !

On constate un véritable engouement pour les tiers-lieux car ils répondent à l’évolution des modes de travail et aux nouvelles attentes citoyennes et professionnelles.

Dans le Royans, il existe de nombreux espaces de travail partagé qui proposent un large éventail de services et des activités foisonnantes et inédites. 3 visites de lieux, présentations des activités et échanges avec les équipes de : Le Chalutier, Le Hublot, La Place des Possibles Port du masque obligatoire Avec le soutien du département de la Drôme

gratuit

Découverte des tiers-lieux Du Royans Royans 26190 Saint-Jean-en-Royans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-28T09:30:00 2021-05-28T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean-en-Royans Autres Lieu Royans Adresse 26190 Ville Saint-Jean-en-Royans