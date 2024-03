Cédille Tour 2024 – Drôme Provençale Chez Paulette Réauville, vendredi 14 juin 2024.

Cédille Tour 2024 – Drôme Provençale Découvrez 2 tiers-lieux en Drôme Provençale Vendredi 14 juin, 09h30 Chez Paulette

Début : 2024-06-14T09:30:00+02:00 – 2024-06-14T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-14T09:30:00+02:00 – 2024-06-14T13:00:00+02:00

Cédille vous propose de (re)découvrir 2 tiers-lieux en Drôme Provençale !

On constate un véritable engouement pour les tiers-lieux car ils répondent à l’évolution des modes de travail et aux nouvelles attentes citoyennes et professionnelles.

En Drôme Provençale, il existe des espaces collaboratifs de tous types qui proposent un large éventail d’activités foisonnantes : lieu d’exposition, restaurant solidaire basé sur la récupération alimentaire, café culturel, ateliers créatifs …

Durant toute une matinée, nous irons rendre visite à ces tiers-lieux, l’occasion d’être accueilli.e.s et guidé.e.s par les équipes qui font vivre ces projets alternatifs !

Le Cédille Tour est une rencontre joyeuse, animée et participative.

9h30 : Accueil café

10h00 : Présentation de Chez Paulette

11h00 : Présentation de Le Préau

12h00 : Déjeuner partagé pour ceux qui le souhaitent

Avec le soutien du département de la Drôme et de l’ANCTerritoires.

Chez Paulette 30 Route d'Allan, Réauville, Auvergne-Rhône-Alpes, 26230 Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

