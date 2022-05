Cédille Tour 2022 : étape 2, les Baronnies ! Baronnies Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Cédille Tour 2022 : étape 2, les Baronnies ! Baronnies, 13 mai 2022, Nyons. Cédille Tour 2022 : étape 2, les Baronnies !

Baronnies, le vendredi 13 mai à 08:45

Cédille vous propose de (re)découvrir les tiers-lieux des Baronnies ! Des visites de lieux, présentations des activités et échanges avec les équipes de ces collectifs. On constate un véritable engouement pour les tiers-lieux car ils répondent à l’évolution des modes de vie et aux nouvelles aspirations citoyennes et professionnelles. Dans les Baronnies, il existe des collectifs qui proposent un large éventail d’initiatives et des activités foisonnantes. NYONS * 9h – Accueil café au sein du Repère * 9h15 – Visite guidée de Dissidences * 10h – Présentation de la Vitrine d’Asoft * 11h – Visite de la Maison des Possibles par le Carrefour des Habitants * 11h45 – Départ pour Sahune SAHUNE / CONDORCET * 12h15 – Visite guidée d’Aventic * 13h – Repas partagé en bord de Drôme * 14h30 – Visite guidée d’un site qui pourrait devenir un tiers-lieu à Condorcet * 15h – Atelier “dessine-moi un tiers-lieu” pour imaginer les potentiels du site * 15h30 – Présentation de La Baronne, plateforme territoriale coopérative de développement culturel en Drôme provençale * 16h – Apéro de conclusion pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges _Avec le soutien du département de la Drôme_

Entrée libre sur inscription.

Visite des tiers-lieux des Baronnies provençales Baronnies Nyons 26 Nyons Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T08:45:00 2022-05-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Baronnies Adresse Nyons 26 Ville Nyons lieuville Baronnies Nyons Departement Drôme

Baronnies Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Cédille Tour 2022 : étape 2, les Baronnies ! Baronnies 2022-05-13 was last modified: by Cédille Tour 2022 : étape 2, les Baronnies ! Baronnies Baronnies 13 mai 2022 Baronnies Nyons Nyons

Nyons Drôme