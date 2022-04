Cédille Tour 2022 : étape 1, Saillans ! Saillans, 8 avril 2022, Saillans.

Saillans, le vendredi 8 avril à 10:15

Cédille vous propose de (re)découvrir les tiers-lieux de la Vallée de la Drôme ! On constate un véritable engouement pour les tiers-lieux car ils répondent à l’évolution des modes de travail et aux nouvelles attentes citoyennes et professionnelles. À Saillans, il existe des espaces de travail partagé qui proposent un large éventail de services et des activités foisonnantes et inédites. 2 visites de lieux, présentations des activités et échanges avec les équipes de : * 10h30 – Le 36 Espace Coworking * 11h30 – La Locomotive – Gare Insolite Pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges, nous pourrons déjeuner ensemble. _Avec le soutien du département de la Drôme._

Visite des tiers-lieux de Saillans

