Ainpuls 2023 CECOF Ambérieu-en-Bugey, 29 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Ainpuls 2023 29 septembre – 1 octobre CECOF

Vous êtes porteur de projet ou professionnel passionné ? Rejoignez-nous à Ainpuls 2023, l’accélérateur de projets de l’Ain !

Nous sommes heureux d’être partenaire de la CPME de l’Ain, pour la sixième édition d’Ainpuls, LE rendez-vous de l’accélérateur d’entreprises de l’Ain.

du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2023,

CECOF (Centre de Formation d’Apprentis) à Ambérieu-en-Bugey, dans l’Ain.

Le temps d’un week-end, Ainpuls 2023 offre une expérience unique, combinant l’Open Innovation et la collaboration entre talents variés.

Objectif : repousser les limites de l’innovation et transformer les projets professionnels des porteurs sélectionnés en réalité.

Nous recherchons des PORTEURS DE PROJETS !

Si vous avez une idée innovante et souhaitez bénéficier du soutien d’experts, déposez votre dossier jusqu’au 10 septembre 2023 inclus via le lien suivant : https://www.ainpuls-cpme01.org/le-programme/inscription/porteurs-de-projets/

Nous recherchons également des PORTEURS DE COMPÉTENCES !

Si vous êtes développeur, maker, graphiste, designer, expert en marketing, communication, vente, finance ou gestion, rejoignez-nous pour partager vos connaissances et contribuer au développement professionnel et personnel des participants. Jusqu’au 1er septembre 2023 inclus, remplissez le formulaire en mentionnant vos compétences et expériences pertinentes via le lien suivant : https://www.ainpuls-cpme01.org/le-programme/inscription/porteurs-de-comp%C3%A9tences/

Nous avons hâte de vous retrouver à Ainplus 2023 pour créer ensemble un avenir innovant et inspirant. ✨

Découvrez les partenaires d’Ainpuls :

Département de l’Ain ; CMA Ain ; Communauté de communes de la Plaine de l’Ain ; Région Auvergne-Rhône-Alpes ; EDF une rivière un territoire ; Crédit agricole Centre-est ; SIEA ; France Active Ain – Initiative Bresse Haut-Bugey ; M6 Qui veut être mon associé ? ; Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ; LAB01 – Cowork & innovation ; CPME AIN ; Groupama Rhone-Alpes Auvergne ; Orange ; Bpifrance

