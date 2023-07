Première édition des Rencontres de l’innovation CECOF Ambérieu-en-Bugey, 29 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Première édition des Rencontres de l’innovation Vendredi 29 septembre, 13h30 CECOF Evénement gratuit sur inscription

Retrouvez-nous à la 1ère édition des Rencontres de l’innovation qui se tiendra dans l’Ain le 29 septembre 2023 organisé par Karine Rouchon, Région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise avec les acteurs de l’innovation !

Espace dédié à l’innovation depuis 2016, le LAB01 favorise la collaboration, le prototypage, l’expérimentation et le partage de connaissances pour stimuler l’innovation sous toutes ses formes.

Notre objectif : accompagner les entrepreneurs, les start-ups et les entreprises dans leur démarche d’innovation et de les aider à concrétiser leurs idées.

Pour en savoir plus sur l’innovation au LAB01 et en Auvergne-Rhône-Alpes, rejoignez-nous pour un après-midi inspirant.

de 13h45 à 18h

Le 29 septembre 2023

CECOF, Ambérieu en Bugey

ℹ Programme et inscription OBLIGATOIRE : https://cutt.ly/vwtBSyKj

Venez rencontrer : POLYMERIS, ADEME, Bpifrance, Xylofutur, Technopole Alimentec, CIMES, INPI France, CEA, ENE – Entreprises & Numérique, Tenerrdis, CPME AIN…

Terminez la journée en beauté en participant au lancement du concours Ainpuls.

CECOF 52 Avenue de la Libération, 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T13:30:00+02:00 – 2023-09-29T18:00:00+02:00

innovation ainpuls