CECILYA & THE CANDY KINGS Nouvel album « Back in 1955 » SUNSET, 25 février 2023, PARIS.

Découvrez pour la première fois en live le nouvel album de Cecilya & the Candy Kings "Back in 1955 » : un cocktail rétro explosif à la sonorité actuelle. Cecilya, chanteuse, autrice et compositrice à la voix puissante et lumineuse, s'est produite aux quatre coins du monde avant de s'installer à Paris. Son répertoire dynamique aux saveurs swing & rhythm'n'blues est un retour musical aux racines des années 50.

SUNSET PARIS
60, RUE DES LOMBARDS
Paris

Tarif : 22.0 euros.

