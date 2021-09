Cécile Windech / Isaa : Peinture acrylique Mâcon, 5 octobre 2021, Mâcon.

Cécile Windech / Isaa : Peinture acrylique 2021-10-05 – 2021-10-17 Salle François-Martin Place Saint Pierre

Mâcon Saône-et-Loire

Le travail de Cécile et Isaa se complète et se répond. C'est la rencontre de la matière avec la couleur. Cécile explore les paysages et l'intemporalité qu'elle teinte de ses émotions. Isaa se plonge dans le paysage intérieur et ses tumultes émotionnels. Ensemble, elles créent un équilibre sensible qui s'interpénètre.

https://www.macon.fr/information-transversale/agenda/cecile-windech-isaa-2405

