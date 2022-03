Cécile Troisi Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cécile Troisi Marseille 3e Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement. Cécile Troisi Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

2022-03-25 21:00:00 – 2022-03-25 Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10 10 Cécile Troisi nous réunit autour de l’anniversaire de Philippe Troisi.



“Bonjour tout le monde !

On aurait pu dire que c’est un hommage-bis, tant de musiciens souhaitent partager toutes ces belles amitiés autour de lui.

Alors, le prétexte c’est de fêter autour de son souvenir, son anniversaire, qu’il soit toujours avec nous, une belle fête à sa mémoire !!!



Ils seront là les anciens de Quartiers Nord ! Jean Phi Meresse, Alain Chiarazzo, Rock, Edith Darasse, Gilles Alamel, Robert Oddone, Michel Isnard, Christophe Costabel, Marc Fillograsso, Gregory Lachaux, Gérald Agen, Joachim Santiago, Fred Menillo ainsi que d’autres musiciens talentueux ..



La liste à ce jour ne fait que commencer pour ce Philippe Troisi Birthday,

