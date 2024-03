Cécile sa fille Autour de Nougaro Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Cécile sa fille, soirée hommage à Nougaro au Rouge Belle de Mai.

Un bel hommage à l’un des plus grands poètes de la chanson française, Claude Nougaro.



A l’initiative de ce projet, la chanteuse et flûtiste Cécile Troisi dont la voix sensuelle touche et captive. Aux arrangements, le pianiste et claviériste Robert Oddone, ainsi que le bassiste de renommée nationale Bernard Menu. A la section rythmique, le batteur de jazz Gilles Alamel et le percussionniste de musique cubaine Fabrice Labesa. Enfin, entre guitare électrique et acoustique, Jeremy Campagne au jeu très flamenco, ponctuera de ses improvisations et solos enflammés.



Le spectacle propose des moments d’intimité avec le poète Toulousain en voix off. Le répertoire est composé de standards incontournables et d’autres chefs-d’œuvre de ses derniers albums. Humour, émotion, dynamisme et interactions avec le public seront au rendez-vous.



Cécile Troisi, chant et flûte

Robert Oddone, piano

Bernard Menu, basse

Jeremy Campagne, guitare

Gilles Alamel, batterie

Fabrice Labesa, percussions 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

