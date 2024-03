Cécile Messyasz 6tet La caverne Jazz Marseille, vendredi 15 mars 2024.

Cécile Messyasz 6tet ♫JAZZ♫ Vendredi 15 mars, 21h00 La caverne Jazz 20 / 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:45:00+01:00

Fin : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:45:00+01:00

Cécile Messyasz a débuté sa carrière avec une formation en musique classique ce qui lui a ouvert les portes vers le jazz, un genre qu’elle affectionnait déjà. Sa passion pour le jazz l’a conduite à étudier au Centre de Musique Aquitain de Joseph Ganter à Bordeaux, où elle a perfectionné ses compétences en jazz vocal, piano jazz, improvisation et harmonie. C’est là qu’elle décroche une bourse d’études en 2003 pour intégrer le prestigieux Berklee College of Music de Boston (USA) d’où sont issus tant de grands noms du Jazz.

Après son retour en France, Cécile s’est rapidement imposée sur la scène jazz parisienne, collaborant avec de nombreux musiciens de renom et enregistrant son premier album « Théo’s Lullaby » en 2015. Mais son travail ne se limite cependant pas à ses projets solo ; elle a également collaboré avec la chanteuse et pianiste brésilienne Diana Horta-Popoff, explorant un répertoire mêlant jazz et musique brésilienne, style qu’elle affectionne tout particulièrement, et a formé un quartet de jazz avec la talentueuse saxophoniste Lisa Cat-Berro.

Cécile est également active dans le domaine théâtral, participant au TMR Jazz Festival du Théâtre Montreux Riviera en tant que chanteuse et comédienne, où elle interprète des récitals dédiés à des légendes de la musique brésiliennes ou américaines.

Une voix suave, envoutante, et son répertoire élégant où chaque instrument a sa place, moderne, joyeux, intimiste et populaire voyageant entre le Brésil de Jobim et la France de Nougaro…

On y va ?

– Parking intérieur places limitées

– Boisson et restauration sur place

– Réservation obligatoire

_____________________________________________________________

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-caverne-jazz/evenements/cecile-messyasz-6tet »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]