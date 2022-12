Cécile Mclorin Salvant Quintet New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cécile Mclorin Salvant Quintet New Morning, 14 mars 2023, Paris. Le mardi 14 mars 2023

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 36.30 EUR

Cécile McLorin Salvant a tout des plus grandes. Son 3ème opus a été élu album de l'année aux Victoires du Jazz 2022, mais elle pourrait bien interpréter aussi sur scène quelques titres du prochain, attendu début 2023. Avec sa voix d'une pureté saisissante, son timbre tantôt acidulé tantôt suave, elle semble pouvoir tout chanter et tout faire vibrer : dixie, blues, jazz agile, pop hypnotique, chanson, reprises de Kate Bush, Sting, Barbara, cabaret de Kurt Weill, balades folkloriques poignantes… Chanteuse dont la voix d'or scintille dans de multiples registres, et autrice-compositrice remarquable, Cécile McLorin Salvant apparaît en ascension continue depuis 2010. Formée classiquement, bercée dans le jazz, le blues, le folk, la chanteuse et compositrice lauréate de trois Grammy Awards fait montre au fil de ses projets d'une compréhension éclairée des standards et de la composition, tout en y apportant un sens théâtral qui décuple les possibilités de la performance live. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Cécile Mclorin Salvant Quintet

