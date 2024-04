Cécile Marx dans « Iconique » Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, dimanche 26 mai 2024.

Cécile Marx dans « Iconique » Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez Cécile Marx dans « Iconique » sur la scène du Garage Comedy.

Y’a t’il un rapport entre le vélo, l’addiction, les comédies musicales et la fascination pour les serial killers ?



Dans ce spectacle où Cécile parle de ses obsessions passées, présentes et futures, elle expose sa théorie et si nos regrets devenaient nos points forts ? Et si c’était nos moments de honte et de ridicule qui nous rendaient vraiment uniques ?



Dans un monde où la perfection est « omnipréssante », l’humoriste fait sauter nos complexes et nous partage sa quête pour devenir « Iconique ». 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 21:00:00

fin : 2024-05-26

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

