Cécile Marx : Crue Compagnie du Café-Théâtre Nantes, vendredi 3 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-03 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One woman show. Dans ce spectacle sous forme d’abécédaire, Cécile Marx explore autant de sujets qu’il y a de lettres dans l’alphabet. Les kaïras à trottinette, l’hypocondrie, les comédies pas si romantiques ou encore les chanteuses sur Instagram… 26 thèmes en une heure ! C’est le défi de ce spectacle dont la forme aussi folle que le fond mélange les passions de Cécile Marx pour le stand-up, la musique… et elle-même. Tout public à partir de 16 ans Représentations du 2 au 4 mai 2024 à 21hdans la petite salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com