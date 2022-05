Cécile Martinie (sculpture) – Un été ornais contemporain Belforêt-en-Perche, 4 juin 2022, Belforêt-en-Perche.

Par son travail de sculpteur et de peintre, Cécile Martinie cherche à faire émerger la beauté vivante du monde animal et végétal. La terre sous ses doigts prend forme et devient sujet. Avec ou sans modèle vivant, l’artiste ne cherche pas la ressemblance mais l’expression de l’âme. Ses sculptures se donnent à voir comme des présences. Pour leur donner toute leur dimension, elle transforme la terre en bronze. Elle manipule l’équilibre. Elle fractionne, contorsionne, extirpe le réel sans s’en détacher. Ses corps en torsion sont vivants, figés en état transitoire, en processus de métamorphose vers une autre position. Capter le magnétisme d’un état d’attente dynamique, là est toute sa puissance esthétique.

Cécile Martinie ré-enchante le corps avec incarnation. Elle s’éloigne de l’imitation pour s’en affranchir avec réelle identité esthétique.

Visite libre tous les jours de 9h à 19h.

