Cécile Lacharme Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cécile Lacharme Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 28 avril 2022, Nantes. 2022-04-28

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Avec pour seuls compagnons de route son violoncelle et son pedalboard, Cécile Lacharme crée des paysages sonores multiples, qui nous entraînent parfois en Asie ou en Orient. Une musique empreinte de lyrisme et façonnée par des influences contemporaines. Ce concert marque la fin d’un workshop conduit par Guillaume Marmin (artiste plasticien), Benjamin Boré (architecte) et Maël Pinard (directeur technique) auprès des étudiant·es en scénographie de l’École de Design Nantes Atlantique. Ils et elles présenteront une scénographie immersive sur laquelle seront mappées les vidéos réalisées spécialement pour le spectacle de Cécile Lacharme. > FB / YT Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/

