Cécile Jancenelle Portes ouvertes Cécile Jancenelle, l’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Toul Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Toul

Cécile Jancenelle Portes ouvertes Cécile Jancenelle, l’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul, 31 mars 2023 13:00, Toul. Cécile Jancenelle Portes ouvertes 31 mars – 2 avril Cécile Jancenelle, l’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Verrière au chalumeau depuis 2006, je fabrique essentiellement des bijoux fantaisies et des petites pièces en verre filé.

Je vous invite dans mon atelier où je suis installée depuis l’été 2021.

Venez découvrir mon univers, je vous partagerai mon travail et mon savoir faire.

A cette occasion je vous propose des démonstrations au chalumeau :

Le vendredi 31 mars : 16h/16h30, 18h/18h30

Le samedi 01 avril : 11h/11h30, 14h/14h30, 15h30/16h, 17h/17h30

Le dimanche 02 avril : 11h/11h30, 14h/14h30, 15h30/16h, 17h/17h30 Cécile Jancenelle, l’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T13:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Toul Autres Lieu Cécile Jancenelle, l'Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Adresse 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Ville Toul lieuville Cécile Jancenelle, l'Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Toul Departement Meurthe-et-Moselle

Cécile Jancenelle, l'Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Toul Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toul/

Cécile Jancenelle Portes ouvertes Cécile Jancenelle, l’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul 2023-03-31 was last modified: by Cécile Jancenelle Portes ouvertes Cécile Jancenelle, l’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Cécile Jancenelle, l'Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul 31 mars 2023 13:00 Cécile Jancenelle l'Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Toul Toul

Toul Meurthe-et-Moselle