CÉCILE ET FANNY dans Trente minutes x2 LE PETIT REPUBLIQUE Paris, lundi 19 février 2024.

CÉCILE ET FANNY dans Trente minutes x2Fanny Pocholle et Cécile Laforest sont deux humoristes avec deux univers bien à elles. Le République vous invite à venir les découvrir pour 1h de rires dans un 2 x 30 miniutes d’exception.Fanny :Pour ce troisième spectacle, Fanny passe au crible tout ce qui fait les petites joies (ou pas) du monde du travail. Ne vous fiez pas à son grand sourire, car Fanny n’a toujours pas décidé d’être consensuelle. Cécile :Cécile ne sait pas quoi faire de son désir pour les autres. Ni de son connard intérieur, qui lui pourrit sa vie amoureuse. Elle essaie des trucs : devenir une plante, draguer autrement, ou faire les poubelles pour trouver l’homme de sa vie.Elle galère, un flirt avec l’absurde, dans un stand-up intime et contemporain.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-19 à 20:00

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75