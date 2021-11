Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Cécile Coulon & Marie Bunel Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le jeudi 8 février 2018 à 20:00

À seulement vingt-sept ans, Cécile Coulon a publié pas moins de sept livres, dont Méfiez-vous des enfants sages (2010), Le Roi n’a pas sommeil (2012), Le Rire du grand blessé (2013), Le Cœur du Pélican (2015) et Trois saisons d’orage. C’est ce dernier roman (couronné par le Prix des Libraires 2017) qu’elle a choisi de venir lire en compagnie de la comédienne Marie Bunel : « Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d’un pays qui s’en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d’une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. L’histoire d’André, de son fils Benedict, de sa petite-fille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu’il en reste. » À lire : Cécile Coulon, _Trois saisons d’orage_, Vivian Hamy, 2017. DÉDICACES À LA FIN DU SPECTACLE

