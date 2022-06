Cécile Corbel à Brocéliande (Abbaye de Paimpont) Paimpont, 12 août 2022, Paimpont.

Cécile Corbel à Brocéliande (Abbaye de Paimpont) Esplanade de Brocéliande Abbaye de Paimpont Paimpont

2022-08-12 – 2022-08-12 Esplanade de Brocéliande Abbaye de Paimpont

Paimpont 35380

La harpiste et compositrice Cécile Corbel s’est inspirée de la palette des saisons et des sentiments pour écrire de nouvelles chansons.

Notes musicales et notes secrètes, ce nouveau spectacle contient des mélodies aux couleurs de jours étranges et enchantés, ainsi que quelques unes des chansons préférées de la musicienne, piochées dans ses albums précédents : « La chanson d’Arrietty », « Brian Boru » ou « Le Bal des Chats » feront aussi partie du voyage, entre les forêts celtiques, les grandes plaines vikings, et les paysages secrets de l’éternel Japon.

L’artiste sera en quintet (harpe, voix et choeurs, piano, clavier, guitares, percussions, violon).

Venez en famille !

Réservation conseillée – places limitées.

Tarifs :

– Tarif plein : 14€

– Demi tarif (12-18 ans) : 7€

– Gratuit (enfants en dessous de 12 ans)

+33 2 98 95 17 27 https://www.cecile-corbel.com/

