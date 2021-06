Bourville Château de Tonneville Bourville, Seine-Maritime Cécile Beau au château de Tonneville / Voisins de Campagne #2 Château de Tonneville Bourville Catégories d’évènement: Bourville

Cécile Beau au château de Tonneville / Voisins de Campagne #2

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Relevant d’une « science-fiction pauvre », les oeuvres de Cécile Beau pourraient s’apparenter à des expérimentations poétiques, dont minéraux et végétaux sont autant les matériaux que les complices : ses expériences souvent mystérieuses, agiraient ainsi comme le révélateur d’un processus explicable et néanmoins invisible, compréhensible et pourtant merveilleux. Un mystère donc, dont la clé ne serait pas l’objet lui-même mais le paysage d’un ailleurs. À Tonneville, elle est tombée en arrêt devant un formidable bouquet de hêtres pourpres. L’installation qu’elle propose développe l’impression de mouvement qu’il dégage à travers un réseau de racines tentaculaires, se déployant au sol. La base des troncs est devenue grotte, micro-paysage habité par des champignons et des insectes, qu’elle a photographié et présente à la Galerie Duchamp.

Entrée libre

Intitulée « Matter-of-fact », la 2e édition de « Voisins de Campagne » réunit cinq artistes, en résidence dans cinq propriétés privées remarquables de Normandie. Château de Tonneville 2 rue du château, 76740 Bourville

2021-09-18 2021-09-19

