Cécile Andriamad Les Disquaires Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Le mardi 10 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Accès : 5 EUR

Cécile Andriamad, Synth-POP oscillant entre le festif et l’onirisme;

Cécile Andriamad c’est une musique qui slalome entre la chanson à texte et les couleurs des années 80, le disco, et la pop-rock.

Reflet des Rita Mitsouko et de Niagara flirtant avec Émilie Loizeau, Cécile s’amuse à osciller entre l’intimement bleu et l’ocre festif. Ses textes s’accrochent à la nostalgie insulaire, aux rayons du soleil et au chaloupé des effluves de rhum de l’île de la Réunion. Ils sont également imprégnés par la poésie des fleurs qu’elle côtoie au quotidien avec son métier de fleuriste.

Style : Synth pop

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Cécile Andriamad