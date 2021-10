Cecil L. RECCHIA Sunset & Sunside, 16 décembre 2021, Paris.

“Une des valeurs incontournables du jazz vocal français”

Pour son 3e album, Cecil L. Recchia propose une relecture de morceaux demeurés jusqu’à présent instrumentaux, qui ont fait les grandes années du label Blue Note. La chanteuse pose sa voix et ses propres textes sur des arrangements originaux, pensés par le batteur David Grebil, compagnon musical de longue date. Continuité des deux précédents albums réalisés et produits par les deux musiciens (Songs of the Tree et The Gumbo), opus qui ont fait de Cecil L. Recchia une des valeurs incontournables du jazz vocal français, Play Blue affirme l’identité musicale de la chanteuse, en poursuivant la recherche autour de la diversité rythmique et de la voix, sur des sentiers peu, voire non explorés vocalement. Un album résolument Hard Bop!

