Cecil L. RECCHIA “Play Blue” Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cecil L. RECCHIA “Play Blue” Sunset & Sunside, 10 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 juin 2022

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 10 juin 2022

de 21h30 à 23h30

payant

Avec son nouvel album unanimement salué par la critique, la chanteuse revisite les morceaux qui ont fait les grandes heures du légendaire label Blue Note. A ses côtés un quintet de haute volée pour servir ce répertoire aux arrangements inédits résolument hardbop. Classée dans le palmarès 2021 de JazzMag – JazzNews et finaliste « Prix du Jazz Vocal » (Académie du Jazz 2021) Cecil L. Recchia est une des figures incontournables de la scène jazz française. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/6/artiste/3739/8259/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ Concert;Musique

