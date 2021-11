Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Ceci n’est pas une visite – Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Ce ci n’est pas une visite (ou comment visiter un théâtre à l’italienne sans s’en rendre compte).

Ceci n’est pas une visite est une commande du TRIDENT, scène Nationale de Cherbourg faite au Collectif Le Poney.

La demande était simple : proposer une visite du théâtre à l’italienne de la ville de Cherbourg. Le Poney avait carte blanche.

Il en résulte une déambulation dans le hall, les coursives, le grenier, le plateau, sous le plateau, la montée aux ânes, le paradis… où les visiteurs sont membres d’une même famille, voyeurs, comédiens, potentiels acheteurs de la maison, errants dans la forêt… Sans vraiment sans rendre compte, ils voient les arrières du théâtre, en tant que lieu mais aussi en tant qu’espace de jeu infini. La visite est menée par Stéphanie Brault, Virginie Vaillant et Matthieu Coulon. Elle est faisable dans tous les théâtres à l’italienne du monde en français et en anglais. Ce ci n’est pas une visite (ou comment visiter un théâtre à l’italienne sans s’en rendre compte).

