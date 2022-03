Ceci n’est pas une visite – 1 bus, 1 spectacle Fermanville Fermanville Catégories d’évènement: Fermanville

Manche

Ceci n’est pas une visite – 1 bus, 1 spectacle Fermanville, 5 mars 2022, Fermanville. Ceci n’est pas une visite – 1 bus, 1 spectacle Fermanville

2022-03-05 13:40:00 13:40:00 – 2022-03-05

Fermanville Manche Fermanville Visite théâtralisée du théâtre à l’italienne avec le départ en bus de:

Saint-Vaast-la-Hougue – 13h00 parking du collège,

Saint-Pierre-Eglise – 13h30 place Abbé Saint-Pierre

Fermanville – 3h40 devant la mairie.

En partenariat avec les médiathèques et… Fermanville

