CECI N’EST PAS UNE SAUCISSE

CECI N'EST PAS UNE SAUCISSE, 27 octobre 2022



2022-10-27 – 2022-10-30 17.5 17.5 EUR Dans le contexte post-covid, Guigue, directeur de théâtre, héberge Plo, comédien désoeuvré qui n'a plus que la scène comme endroit pour dormir. Guigue, désabusé, cherche à transformer ce lieu en une chambre froide géante, et pousse donc Plo vers la sortie. Ce dernier est hanté par une spirale de rêves étranges qui s'enchaînent et l'épouvantent. Chaque rêve de Plo redonne vie et sens au lieu-théâtre et Guigue se trouve bientôt réenchanté à son tour par contamination…

