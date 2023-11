La Galerie D’Art Ceci n’est pas une Piscine fête son anniversaire Ceci n’est pas une piscine Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

La Galerie D'Art Ceci n'est pas une Piscine fête son anniversaire

Vendredi 17 novembre, 19h00
Ceci n'est pas une piscine
Entrée libre

La Galerie d'Art Ceci n'est pas une piscine à Roubaix fête son 1er anniversaire, et l'Atelier de Anne Locmant fête ses 3 ans.

Rencontre avec les Artistes pour un moment convivial.

Concert Blues Folk du groupe Inglenook

Ceci n'est pas une piscine
35 bis avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

Ville de Roubaix

